Satriecošs atklājums: neuzticība var būt lipīga

“Esmu students, kurš strādā visu diennakti, lai finansētu savas studijas. Tāpēc dažreiz, kad man ir jāraksta kāds darbs, kas man šķiet izaicinošs vai laikietilpīgs, es to kopēju no citiem studentiem. Kad viss ir slikti, es varu pat kādam maksāt, lai viņš man uzraksta to darbu. Es vienkārši vēlos pabeigt augstskolu un dabūt diplomu.”