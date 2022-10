Miris aktieris Robijs Koltreins, kurš Harija Potera filmās attēloja Hagridu

Robijs Koltreins ir skotu aktieris, kas vislabāk pazīstams ar Rubeusa Hagrida lomu Harija Potera filmu sērijā un Valentīna Žukovska lomu Džeimsa Bonda filmās "Zeltacs" un "Ar pasauli nepietiek" (The World Is Not Enough). 2006. gadā apbalvots ar Britu impērijas Virsnieku ordeni.