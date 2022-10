LTV: Partijas iekšienē apspriež amatu sadalījumu un iespējamos kandidātus

Raidījums vēsta, ka liela interese partiju starpā ir par aizsardzības ministra amatu. Nacionālā apvienība (NA) tam varētu virzīt Ināru Mūrnieci, "Apvienotais saraksts" (AS) – Raimondu Bergmani, Edgaru Tavaru vai Igoru Rajevu, bet "Jaunā vienotība" (JV) - Ainaru Latkovski.

Tāpat partijām esot liela interese par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. AS kandidāti esot Māris Sprindžuks vai Edvards Smiltēns. JV - Jānis Rozenbergs vai Raimonds Čudars.

Neformālās sarunās arī izskanot, ka Saeimas priekšsēdētāja amats varētu tikt AS un kuluāros visbiežāk izskanot Smiltēna vārds.

Pēc 14.Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums ir par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV uzskata, ka koalīcijā jābūt četriem politiskajiem spēkiem - JV, AS, NA un arī "Progresīvajiem", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.