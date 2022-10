Griķu cena turpina pārsteigt: iespaidīgi!

Ko saka ražotājs

SIA "Voldemārs" tirdzniecības vadītājs Oskars Miķelsons skaidro: "Griķu cena var mainīties atkarībā no griķu lieluma, no diametra, no piemaisījumiem, kā arī no tā, no kurienes tie nāk. Tie var būt gan no Lietuvas, gan no Kazahstānas, gan no Polijas, gan citurienes."