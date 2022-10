Sestdien stājas spēkā jauni siltumenerģijas tarifi 29 komersantiem

Līdz ar tarifu apstiprināšanu SPRK lielākai daļai komersantu piešķīra atļauju pašiem noteikt tarifus. Atļauju komersants izmantos brīdī, ja mainīsies kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Tas nozīmē, ka visiem minētajiem komersantiem arī no 15.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim ir tiesības iesniegt pašu noteiktos tarifus, ja šajā periodā komersantam mainīsies kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena.

Turklāt komersanti, kuriem ir SPRK piešķirta atļauja pašiem noteikt tarifus, var iesniegt izvērtēšanai tarifu projektu vairākkārtīgi. Līdz ar to šī perioda laikā komersantam tarifs var mainīties vairākas reizes - gan pieaugt, gan samazināties. Vienlaikus piešķirtā atļauja nozīmē to, ka tiklīdz kurināmā cena ir zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, komersantam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.