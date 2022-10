Kariņš nosauc trīs jomas, par ko nākamajai koalīcijai jāspēj vienoties

Ir jāpanāk vienošanās, ka valdībai jāuzlabo valsts kapitālsabiedrību pārvaldība, attālinot politisko ietekmi to darbībā, uzskata Kariņš. Tāpat jāvienojas, ka valdība īstenos ostu reformu, iespējams, veicot papildinājumus, nevis "ieslēdzot atpakaļgaitu". Ir jāvienojas arī par valsts sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļa projekta īstenošanu, nevis "jāuzdod grūti saprotami jautājumi vai priekšlikumi kā ievadsaruna šī projekta apturēšanai", sacīja premjers. Jāvienojas arī par to, kā valstij uzlabot publisko iepirkumu procedūru, kā arī - kā iedzīvināt administratīvi teritoriālo reformu, nevis "iet atpakaļgaitā un to atcelt", norādīja premjers, uzsverot, ka valdībai ir ļoti svarīgi par to vienoties.