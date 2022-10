FOTO ⟩ Jokdari zobojas par vides objektu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja priekšā

Sociālo tīklu lietotāji piefiksējuši publiskoto vides objekta foto, smejot par to, ka tas šķietami atgādina sieru "Talsu ritulis". Jokdari vides objekta vietā iestrādājuši milzīgu siera rituli. Kas īsti ir šis milzu ritulim līdzīgais objekts?

Vides objekts ir 2018. gadā tapusī "Medus monēta", kas ieguva galveno balvu pasaulē prestižākajā monētu konkursā "Coin of the Year". Izstādes mākslinieciskās koncepcijas autors ir dizainers Artūrs Analts.

No 9. oktobra līdz 2023. gada 15. janvārim norisinās Latvijas Bankas simtgadei veltīta izstāde, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Tā aicina novērtēt naudu ne vien kā racionālās saimnieciskās pasaules neatņemamu sastāvdaļu, bet arī kā paliekošu kultūrvēsturisku simbolu, latviešu tautas vēstures un garīgo vērtību iemiesojumu. Izstāde veidota kā vizuāli piesātināts piedzīvojums – tās inovatīvie risinājumi raisīs emocijas, būs saistoši un izglītojoši visu paaudžu apmeklētājiem.

Izstādes māksliniecisko veidolu izstrādājis dizainers Artūrs Analts, kura 2018. gadā tapusī "Medus monēta" ir jauns solis monētu dizaina tehnoloģiju attīstībā un guvusi augstus starptautiskus novērtējumus. Neparastais izstādes formāts parāda kolekcijas monētas kā brīnišķīgas miniatūras mākslas pērles, akcentējot to pārlaicīgo garīgo vērtību. Ekspozīciju papildina katrai tēmai veltītie "IEDVESMAS SKAPJI" un "PROCESA STENDS", kas palīdz apjaust monētu garo tapšanas ceļu no izpētes, radošiem meklējumiem un ideju atlases līdz to realizācijai.