VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Propagandisti līksmo par raķešu triecieniem Ukrainas pilsētām

Tikmēr krievu propagandisti Rietumvalstu nosodījumu uztver ar smīnu, saucot to visu par liekulību, tradicionāli uzsverot, ka Krievijas rīcība Ukrainā esot daudz leģitīmāka, nekā 1999. gadā veiktā NATO bijušās Dienvidslāvijas galvaspilsētas Belgradas bombardēšana, noklusējot, ka tur runa bija par serbu izvērstu musulmaņu genocīdu un noziegumiem pret cilvēci.

Atriebība skaršot arī Rietumus

Vairāki Kremļa ideologi norāda, ka viens no galvenajiem raķešu triecienu mērķiem, atstājot Ukrainas pilsētas bez gāzes, elektrības un siltuma, ir radīt nedrošību Ukrainas sabiedrībā, liekot tai saprast, ka situācija ir bezcerīga un vienīgā izeja ir novērsties no "valdošā režīma". Krievijai attiecībā pret Ukrainu esot "carte blanche", jo Ukraina saistībā ar Krimas tilta spridzināšanu esot uzskatāma par teroristisku valsti. Līdz ar to tas pilnībā esot izmainījis kara gaitu, jo pret teroristisku valsti varot piemērot pilnīgi citu stratēģiju.