VIDEO ⟩ "Gulēju palātā, no kuras uz morgu bija aizvests Mārtiņš Freimanis." Jakušonoks par laiku, kad alkoholam pateica "nē"

"Es nevaru pateikt, ka tas bija kāds konkrēts brīdis, bija vairāki. Viens no tādiem "zvaniņiem" bija brīdis, kad gulēju Gaiļezera slimnīcā, tajā pašā palātā, no kuras bija aiznests uz morgu Mārtiņš Freimanis, guļot tajā pašā gultā, kurā bija gulējis viņš. Tas iedeva diezgan lielu triecienu pa smadzenēm. Tas noteikti bija viens no spēcīgākajiem iemesliem," pieredzē dalās Jakušonoks.