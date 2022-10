Kā Šoigu bijusī mīļotā ar Krievijas Aizsardzības ministrijas palīdzību Lietuvā iepludinājusi milzīgas investīcijas

"The Insider" iegūtie dati liecina, ka Kaminska Krievijas pase pirmo reizi Krievijas reģistrā minēta 2022. gada aprīlī. Nav skaidrs, kad tieši viņš ieguvis pilsonību un vai viņam joprojām ir Lietuvas pase. Jaunais būvlaukums ar topošo noliktavas biroju tagad pieder 2022. gada augustā reģistrētajam uzņēmumam "Foreksas".

Faktiskais "Foreksas" īpašnieks ir "Homa Group" īpašnieks Pauļus Kveselaitis. Kveselaitis no Kaminska iegādājās arī "Despecto" un "Pandos Investicijos". Abi uzņēmumi mainīja īpašniekus vienlaikus, 2022. gada 15. septembrī.

Atsakās atklāt informāciju par saistību ar Krieviju

Pēc Kveselaiša teiktā, Kaminsks nebija galvenais attīstības finansējuma avots. "To finansēja bankas. Ādolfs Kaminsks nebija galvenais [avots]. Viņš bija biznesa partneris," sacīja vīrietis.

Viņš iebilda, ka Kaminska izstāšanās no Lietuvas uzņēmumiem nebija pēkšņs lēmums. "Šovasar šķīrāmies. (..) Mēs nopirkām viņa intereses dažos no jūsu minētajiem projektiem, un mēs turpinām paši," viņš skaidroja.

Viņš atteicās atklāt, cik naudas Kaminsks saņēmis par nesen pārdoto biznesu. "Es nevaru to komentēt. Man ir grūti pateikt, vai viņš nopelnīja naudu vai zaudēja naudu. Es jums to nevaru pateikt," sacīja Kveselaitis. Uz jautājumu, vai īpašuma celtniecībā ir iesaistīts Krievijas kapitāls, viņš atbildēja, ka to nevar izpaust.