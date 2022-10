Pelču pagastā medību laikā sašautais mednieks atveseļojas. Tomēr būtiski pārkāpti drošības noteikumi

Jau iepriekš VMD informēja, ka, neraugoties uz to, ka medniekiem ir jāievēro stingras drošības prasības, visvairāk pārkāpumu VMD konstatē tieši dzinējmedību laikā. Starp biežākajiem medību drošības noteikumu pārkāpumiem un nelaimes gadījumu cēloņiem ir pielādēta šaujamieroča pārnēsāšana, pārvadāšana un nevērīga apiešanās ar ieroci.

Pēc VMD datiem, laika posmā no 2011. līdz 2021. gadam medībās notikuši 24 nelaimes gadījumi, no tiem pieci - nāvējoši. Divi nāvējoši gadījumi notikuši nelegālās medībās, vienā no tiem gāja bojā nepiederoša persona. Sešos gadījumos cietuši paši nelaimes gadījumu izraisītāji, 16 gadījumos - citi mednieki. Vienā gadījumā mednieks cietis ievainotas mežacūkas uzbrukumā.