Noraidīta "Saskaņas" prasība pārskaitīt vēlēšanu rezultātus

AT arī konstatēja, ka atsevišķos balsu skaitīšanas protokolos ir pieļautas kļūdas lapu numerācijā, tomēr tas nav ietekmējis protokolu saturu. Tāpat tiesā konstatēja, ka atsevišķu iecirkņu balsu skaitīšanas protokolu noformēšana dažās niansēs atšķīrās, tomēr arī šīs nianses nebija tādas, kas liktu apšaubīt protokolu spēkā esību vai protokolos norādīto balsu skaitīšanas rezultātu pareizību.

Līdz ar to AT atzina, ka Ūdra iebildumi neliecina, ka 14. Saeimas vēlēšanas nav noritējušas atbilstoši Satversmes 6. panta prasībām - nav bijušas vispārīgas, vienlīdzīgas, tiešas, aizklātas un proporcionālas.

Vienlaikus AT atzina, ka CVK sēdē, kurā tika izskatīts Ūdra apstrīdēšanas iesniegums, nav pilnvērtīgi nodrošinājusi koleģiālas izskatīšanas principa ievērošanu un nav nodrošinājusi cieņpilnu attieksmi pret procesa dalībniekiem, jo vairāki komisijas locekļi attālināti notiekošajā sēdē piedalījās ar izslēgtu videokameru.

AT uzsvēra, ka gadījumos, kad komisija izskata privātpersonas apstrīdēšanas iesniegumu, apstāklis, ka attālināti notiekošā komisijas sēdē kāds no komisijas locekļiem, kas piedalās šajā sēdē, procesa dalībniekam nav redzams, liedz procesa dalībniekam pilnvērtīgu iespēju pārliecināties, ka konkrētais komisijas loceklis tiešām piedalās sēdē un tiešām klausās sēdē notiekošo. Šāda situācija var radīt iesnieguma iesniedzējam šaubas par to, vai lietas izskatīšanā ir pienācīgi ievērots koleģiālas izskatīšanas princips.