“Viņām te nebija jābūt.” Ģirts Slaviņš par stiprajām ukrainietēm, “Boršču” un kara beigām

Boršča konvojs

No privātā arhīva

Foto: No privātā arhīva

Ukrainietes to uztvēra ļoti entuziastiski: jā, vārīsim, viss būs labi! Kaut arī viņām nebija nekādas pieredzes.

Tieši tā! Bet toreiz likās – pāris nedēļas nogales to izdarīs, visus pabaros, ja būs slikti, teiks, ka tas jau bija tikai tāds "pop-ups". Tā jau arī bija plānots – pasākums uz dažām dienām, bez kādiem īpašiem solījumiem.

Atradās arī galvenā pavāre – es pat nezinu, kā, tas starp ukraiņiem pašiem notika, līdz ar to bija vismaz viens cilvēks, kurš kaut ko prot. Viņa atbrauca no Ukrainas trešdienā, piektdienā bija pirmā darba diena. Viņa mēnesi bija nosēdējusi pagrabā Krovpilņickā. Ar Latviju viņai bērnībā bijusi kāda saite, tā nu tas viss kaut kā notika pats no sevis. Kā Reinis Pozņaks saka, kosmosā kaut kas sakrīt.