Kāda būs Putina beigu spēle?

Krievijas prezidenta un kara noziedznieka Vladimira Putina sāktajam karam pret Ukrainu pavēršoties Kremlim arvien nelabvēlīgākā gultnē, pirmo reizi divās desmitgadēs Krievijas prezidenta oponenti sāk pavisam nopietni apgalvot, ka viņš tuvākajā laikā varētu aiziet no varas, lai gan pastāv dažādi viedokļi par to, kāda būs beigu spēle, kurš varētu viņu aizstāt un kad. Daudz kas būs atkarīgs no kara gaitas, kas Putinam izvēršas klaji nelabvēlīgi un grauj viņa neuzvaramības auru.