Okupantu karaspēks nopietni izskata iespēju atkāpties no Hersonas, ziņo Lielbritānija

Krievija nopietni izskata iespēju atkāpties no Hersonas, secinājis Lielbritānijas izlūkdienests, analizējot augstu Krievijas pārstāvju pēdējā laika publiskos izteikumus.

"Tas, visticamāk, norāda uz to, ka Krievijas varasiestādes nopietni izskata iespēju izvest būtisku sava karaspēka daļu no rajona uz rietumiem no Dņepras upes," tikts ziņojumā.