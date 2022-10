"Kā kas nepatīk, dot pa purnu." Bukums otrajā izbalsošanā nikns uz "Ērkšķu" dalībniecēm

Šīs nedēļas "Caur ērkšķiem uz..." sērijā risinājušies visnotaļ dramatiski notikumi ar emocionālu drāmas terapiju un asaru plūdiem, un pat dūru vicināšanu, kas rezultējās gan neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumā, gan slimnīcas apmeklējumā un visbeidzot - arī policijas vizītē. Piesātinātās dienas noslēgumā notikusi arī izbalsošana, kas nesusi līdzi pārsteigumus un jau atkal piktus vārdus no šova vadītāja Jāņa Bukuma.

Arī tālāk, redzot, ka iekšējā balsojumā dāmas kārto savas attiecības un cer mājās sūtīt dāmu, kas "visvairāk nepatīk", Bukums atklāti paziņo, ka projekts nav attiecību šovs, tāpēc šoreiz to, kura dosies mājās, izlems eksperti.

35 gadus vecajai rīdziniecei alkohols kļuva par ikdienu brīdī, kad nomira viens no audžuvecākiem, ar kuru Diānai bija īpaši tuvas attiecības. Nogurusi no atkarību posta, viņa par visu vairāk vēlas dzīvot no alkohola brīvu dzīvi un priecāties par saskanīgām attiecībām.