VIDEO ⟩ Kombaina vadītājs uz tilta pār Lielupi sabojā aizsargbarjeras

Kā vēsta aculiecinieki, ceturtdien, 20. oktobrī, Jelgavas novadā lielgabarīta lauksaimniecības tehnikas vadītājs uz Liepājas šosejas izraisīja satiksmes negadījumu, kā rezultātā tika bojāts tilts pār Lielupi. Kombains, ar kuru tika mēģināts šķērsot tiltu, bija tik liels, ka aizņēma arī daļu no pretējās braukšanas joslas.

Tiklīdz likumsargi saņems paskaidrojumu no transportlīdzekļa vadītāja, tiks lemts par divu administratīvo sodu piemērošanu, proti, par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu un notikuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma.

Par droša intervāla neievērošanu likumā paredzētais sods ir brīdinājums vai naudas sods no 25 līdz 140 eiro, savukārt par notikuma vietas atstāšanu pēc satiksmes negadījuma - no 70 līdz 700 eiro ar vai bez tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem.