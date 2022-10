Latvijai jāizmaksā 10 000 eiro kompensācija par neefektīvu bērna nāves apstākļu izmeklēšanu

2011. gada 27. jūlijā lietas izskatīšanas laikā prokurore lūdza tiesu noteikt atkārtotu ekspertīzi, jo, prokurores ieskatā, ekspertu komisijas atzinumu secinājumu daļa bija pretrunīga, un to nebija iespējams izmantot pierādīšanā, nenovēršot konstatētās kļūdas. Tiesa apmierināja prokurores lūgumu. 2011. gada 7. novembrī Tiesu medicīnas ekspertu komisija sniedza atzinumu.

Pamatojoties uz tiesu medicīnas atzinumu, 2012. gada 21. marta tiesas sēdes laikā prokurore paziņoja savu lēmumu par atteikšanos no apsūdzības krimināllietā, norādot, ka "S.G." un "V.M." darbībās nebija konstatējamas visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes.

2012. gada 26. martā Jūrmalas pilsētas tiesa pieņēma lēmumu izbeigt kriminālprocesu sakarā ar prokurora atteikšanos no apsūdzības. Iesniedzējas pārstāvis iesniedza sūdzību Rīgas apgabaltiesai, lūdzot atcelt prokurores lēmumu un nosūtīt krimināllietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā, bet prokurore iesniedz apelācijas protestu, lūdzot atcelt Jūrmalas pilsētas tiesas 2012. gada 26. marta lēmumu daļā par procesuālo izdevumu piedziņu no "S.G." un "V.M.", ņemot vērā, ka procesuālos izdevumus ar tiesas nolēmumu piedzen no notiesātajiem.