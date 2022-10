"Esmu pārliecināts, ka nekas no šī nav likumīgi." Kāda krieva stāsts atklāj haosu Krievijas mobilizācijā

Dienējošo psihiskais stāvoklis

Es pats pēc izglītības esmu psihologs. Es to visu pārdzīvoju īpaši asi. Pīppauzēs ne reizi vien teicu, ka var nākt ar mani parunāt," atminas Jegors. "Un pārsteidzošā kārtā puiši ieradās.

"Karavīri, kam ir noslēgts līgums, kas jau ir bijuši karalaukā, dodas uz fronti tā, it kā tā būtu tikai darbadiena," saka Jegors. "Viņi nāca pie manis ar sadzīves problēmām, piemēram, attiecībām ģimenē. Parasti daudzi no tiem, kas sūdzas par psiholoģiskām problēmām, piedzīvo kognitīvo disonansi. Piemēram, viņi bija pret karu, bet tagad viņi to atbalsta."