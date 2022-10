AM tuvumā samērā bieži nelikumīgi izmanto dronus un citu līdzekļu

Tieši tādēļ jau ilgāku laiku ir pilnveidoti tiesību akti un noteiktas liegumu zonas virs objektiem un to tuvumā, izliktas brīdinājuma zīmes, aicinot šādas darbības neveikt.

Tāpat AM vairākkārtīgi ir publiskojusi informāciju par šādu liegumu esamību un aicinājusi personas izvairīties no šādām darbībām. Vairumā gadījumu, kad konstatēti nesankcionēti dronu lidojumi vai objektu fotografēšana un filmēšana, to veicēji ir noskaidroti un identificēti.