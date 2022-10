Aizturēti tūristi, kas nozaguši gondolu un devušies izpriecās pa Venēcijas Lielo kanālu

"Viņi izskatījās laimīgi - patiešām laimīgi. Viņi nebija atvainojušies, viņi neteica "sorry". Tas mani ļoti sāpināja. Viņi smējās, it kā tā būtu bijusi spēle," stāstīja Džordžo.

"Viņi izdarīja patiešām nelāgi - ja es kaut ko tādu izdarītu Francijā, mani apcietinātu. Viņiem ir ārkārtīgi paveicies [ka viņi to izdarīja Itālijā]. Policija mūs nošķīra, bet es būtu gribējis viņiem sist."

Gondolas nav lētas masveidā ražotas laivas. Bognolo stāsta, ka viņa ar rokām izgrebtā laiva izmaksāja 60 000 eiro, un katru gadu viņš tērē 3000 eiro, lai to pārkrāsotu.

"Gondolas ir patiešām delikātas un skaistas, un, lai tās uzturētu, ir vajadzīgi lieli līdzekļi," viņš teica. "Es tērēju daudz naudas, lai to uzturētu kārtībā. Sajūta tāda, it kā kāds būtu aizskāris jūsu sievu vai meitu."

Bognolo advokāts Augusto Palese pastāstīja, ka viņa klients pieprasa atlīdzināt zaudējumus par it kā no gondolas izmestajiem priekšmetiem, kā arī par skrāpējumiem un laivas bojājumiem, kuru kopsumma ir aptuveni 10 000-15 000 eiro. Tiks prasīta arī kompensācija par zaudējumiem, kas radušies peļņas zaudējumu dēļ, kā arī par morālo kaitējumu.

"Ja cilvēki nodara kaitējumu, viņiem par to ir jāsamaksā, bet tas ir arī mūsu tēla dēļ," viņš teica. "Bieži vien cilvēki domā, ka viņi šeit ierodas kā Disnejlendā vai atrakciju parkā. Patiesībā gondolas to īpašniekiem ir nepieciešamas, lai dzīvotu un strādātu. To nevar vienkārši nozagt," teica Džordžo.