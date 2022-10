Riga IFF balvu par mūža ieguldījumu kino mākslā saņem Juris un Aīda Zviedri

Riga IFF Īsmetrāžas filmu nacionālajā konkursā par laureātdarbu kļuvusi Annas Ansones filma "Can't Help Myself" - "hipnotisks sievišķā skatījuma stāsts, kurā izceļams niansēts humors un negaidīti sižetiskie risinājumi". Darba autori saņem festivāla godalgu 1000 eiro apjomā.