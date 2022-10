Raidījums: Plešs neatlaiž partijas biedra vadīto Jelgavas novada domi

Līgums paredz, ka privātā firma slimnīcā strādās 20 gadus un par to pašvaldībai samaksās 3000 latu. Savukārt pašvaldība apņēmās ik gadu privātajam uzņēmumam par resursa pārvaldīšanu maksāt līdz pat 10% no slimnīcas gada apgrozījuma.

Pašvaldības opozīcijas deputātus pārsteidz tas, ka 19 gadu laikā nevienam nav radušies jautājumi par to, vai līgums un līdz ar to arī maksājumi vispār ir likumīgi.

Mērs uzsver, ka atlīdzību izmaksā nevis no domes budžeta, bet no paša Zemgales veselības centra naudas. 20 gadu laikā pašvaldība no sev piederošā uzņēmuma nav guvusi nekādu peļņu. Tā atdota privātajam pārvaldniekam. Kad pēc pusotra gada beigsies līgums, tad varēs lemt par uzņēmuma pārdošanu.