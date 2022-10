No naudas soda līdz cietumam – ar ko riskē vecāki Eiropā, izņemot bērnu no skolas mācību laikā

Itālija: var atstāt uz otru gadu

Itālijā skola ir obligāta no sešu līdz 16 gadu vecumam. Vecākiem, kas izņem bērnus no pamatskolas mācību laikā, var draudēt naudas sods līdz 30 eiro. Ja skola nolemj, ka bērna prombūtne kaitē viņa mācību progresam, viņu var atstāt skolā uz otru gadu.

Nīderlandē: naudas sods līdz 900 eiro

Norvēģija: atvaļinājums no mācībām ar direktora atļauju

Norvēģijā skola ir obligāta vecumā no sešiem līdz 16 gadiem. Atvaļinājumu no mācībām līdz divām nedēļām var piešķirt direktors, ja tas ir bērna izglītības interesēs. Naudas sodu var piespriest vecākiem, kuri izņem bērnus no skolas bez atļaujas. Tomēr to parasti lieto tikai tad, ja bērns ir bijis prombūtnē atkārtoti vai ilgu laiku.