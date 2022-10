"Grauj globālo nodrošinātību ar pārtiku." Ukraina apsūdz Krieviju vismaz 165 graudu kuģu aizkavēšanā

Ukraina un Krievija 22. jūlijā Stambulā parakstīja atsevišķas vienošanās ar Turciju un ANO par graudu eksporta atsākšanu no Ukrainas Melnās jūras ostām. Maskava pēc tam vairākkārt draudēja izstāties no šīm vienošanām, paužot neapmierinātību ar to īstenošanas veidu.