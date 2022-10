Briškens: "Progresīvie" strādās opozīcijā

Jau ziņots, ka JV piedāvās "Apvienotajam sarakstam" (AS) un Nacionālajai apvienībai (NA) noslēgt sadarbības memorandu par koalīcijas veidošanas principiem, bet "Progresīvajiem" tā ir gatava ļaut ieņemt vienu no saviem ministra amatiem, pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu žurnālistiem paziņoja Ministru prezidentu Krišjānis Kariņš (JV), skaidrojot, ka līdz ar to tiktu veidota skaidra trīs partiju koalīcija, bet "Progresīvajiem" tiktu piedāvāts divpusēji noslēgt sadarbības memorandu ar JV.