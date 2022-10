Mākslinieku pāris paziņo par šķiršanos

Projektā "Pieturpunkti" Katrīna savulaik izteicās par attiecībām, liekot noprast, ka abu starpā valda harmonija: "Mēs viens otru saprotam, un šķiet, ka tas ir pats svarīgākais. Sapratne rada harmoniju un apziņu, ka cilvēks blakus ir tavs dvēseles draugs, ar kuru kopā jūties labi un varētu tā nodzīvot visu dzīvi. Agrāk domāju, ka man nekad nekas tāds nebūs. Biju ļoti vīlusies attiecībās. Ar sajūtu, ka ir diezgan neiespējami ilgi izturēt blakus otru cilvēku ar viņa vajadzībām, vājībām, vēlmēm. Es kaut kā parasti izlaidu to pielāgošanos posmu. Tad, kad bija jāsāk pielāgoties otram, man jau viss bija apnicis. Jo jāsaprot arī, vai attiecību dēļ ir jēga zaudēt tik daudz no sava ego, vēlmēm. Šajās attiecībās esmu gatava to darīt. Tā "es", kas esmu šodien, ļoti atšķiras no tās "es", kas biju agrāk. "