Krievijas kara pulkvedis no Latvijas, kas palaiž raķetes uz Ukrainas civilajiem objektiem

Jaunākais inženieris 24 gadus vecs

Pētījumā teikts, ka Galvenā skaitļošanas centra apakšvienībā ir trīs komandas, no kurām katra programmē viena konkrēta raķešu tipa lidojuma trajektorijas. Viena komanda ar 10 kara inženieriem notēmē jūrā bāzētās raķetes "Kalibr", otra ar astoņiem kara inženieriem notēmē uz zemes bāzētos operatīvi taktiskos raķešu kompleksus "Iskander", bet trešā ar deviņiem kara inženieriem notēmē gaisā bāzētās raķetes H-101.

Kara inženieri no Galvenā skaitļošanas centra pārsvarā ir gados jauni cilvēki, vismaz 20 gadus veci. Jaunākajam inženierim ir 24 gadi. Tie visi ir izgājuši militārās inženierijas apmācību Stratēģisko raķešu spēku militārajā akadēmijā vai Militārās jūras inženierzinātņu institūtā.

Atšķirībā no citiem jauniešiem, no kuriem lielākā daļa ir pakļauti riskam frontes līnijā, šie jaunieši strādā drošos komandcentros Maskavā un Sanktpēterburgā. Šķietami karš nav ietekmējis to dzīvi, lai gan viņiem tajā ir liela loma.