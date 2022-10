Vai Ziemassvētkus drīkst sākt gaidīt pirms 18. novembra? Halovīns vai Mārtiņi? Mūžīgie rudens jautājumi

It kā ar karu nepietiktu, vēl arī veikali jau izlikuši Ziemassvētku lietas, kad es vēl tikai gatavojos pirkt dekorācijas Visu svēto dienas priekšvakaram un valsts svētkiem... Esmu galīgi vīlusies pasaulē.

Ingmāra: "Ziemassvētku mantiņas katrā ziņā tikai pēc 18.novembra, vislabāk no 1. decembra. Drausmīgās dziesmeles visās malās, veikalos – nekad. Halovīni - atkarībā no bērnu skaita ģimenē un to vecuma. Bet mandarīnus var ātrāk!"