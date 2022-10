"Adidas" pārtrauc sadarbību ar Kanji Vestu

Sadarbību ar Ye pārtrauc arī citi zīmoli

To zīmolu saraksts, kas distancējas no Vesta, kļūst arvien plašāks. Pagājušajā nedēļā "Balenciaga" un "Vogue" publiski pārtrauca attiecības, un pirmdien, 24. oktobrī, talantu aģentūra CAA atteicās no Vesta kā klienta. Producentu kompānija MRC paziņoja, ka tā pārtrauc dokumentālās filmas par Vestu veidošanu.