Izveidota piemiņas vieta pāragri mūžībā aizgājušajai cistiskās fibrozes pacientei Alisei Kukainei

Alises tuvinieki vēsta, ka "pandēmijas laika ierobežojumu dēļ pagājušogad daudziem nebija iespējas no viņas atvadīties. Tagad šāda iespēja ir - Jaundubultu kapos izveidota piemiņas vieta Alisei. Precīza atrašanās vieta norādīta pievienotajā attēlā".

Alise Kukaine bija viena no dažiem pacientiem Latvijā, kas slimoja ar cistisko fibrozi (CF) jeb mukoviscidozi - smagu ģenētisku slimību, ko izraisa gēna mutācijas. Tā izpaužas ar visu ārējās sekrēcijas dziedzeru traucējumiem, kas izraisa dzīvībai svarīgu orgānu, it īpaši plaušu, bojājumus.

2020. gadā Alise pieņēma skaudru lēmumu - izstāties no plaušu transplantācijas gaidītāju saraksta. Viņa nolēma arī liegt mākslīgi uzturēt savu dzīvību. Sieviete norādīja, ka gadījumā, ja jāpārstāda nieres, tad uzreiz tas jādara arī ar aizkuņģa dziedzeri, jo Alisei bija diabēts.

"Man nav bail nomirt. Bail ir tieši no paša procesa - cik ilgi tas būs, vai tas būs sāpīgi. Bail no neziņas par to, kas notiks," Latvijas TV stāstīja Alise.