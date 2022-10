Talsu novada deputātu vairākums pieprasa priekšsēdētājas Pētersones atlaišanu

Pieprasījumu par domes priekšsēdētājas Pētersones atbrīvošanu no amata parakstījuši Edgars Zelderis, Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga un Kalvis Kalniņš no "Mēs - Talsiem un novadam" saraksta, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs un Andra Grīvāne no "Jaunās vienotības" (JV), Latvijas Zaļās partijas deputāti Ieva Brūna un Ainis Stūrmanis, kā arī NA bijusī pārstāve Eva Kārkliņa. Atbrīvošanas pieprasījumam pamatojums neesot sniegts, pauž dome.