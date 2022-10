"Ērkšķus" pamet vēl viena dalībniece, kura ir apņēmības pilna mainīt sistēmu

Aicinot dalībnieces izteikt savu viedokli par to, kurai kolēģei būtu projekts jāpamet, teju vienbalsīgi tika nosaukts Lilitas vārds - gan sadzīvisko konfliktu dēļ, gan pārmetot nespēju iekļauties kolektīvā un to, ka viņa jau šobrīd no projekta sev esot paņēmusi visu, ko var.