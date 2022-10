Brīvo attiecību piekritējs Mārtiņš skaidro, kāpēc ir intīmos sakaros ar vairākām partnerēm

Viņš stāsta, ka ar savu tagadējo partneri viens otram ir galvenā prioritāte un pamatā strādā pie savām attiecībām. "Tās ir attiecības ar brīvību, nepiespiestību tādā ziņā, ka, pavadot laiku kopā ar citiem cilvēkiem, mums nav jāuztraucas, ko otrs varētu uzzināt vai neuzzināt un kas no tā varētu izrietēt," skaidroja Mārtiņš.

Jautāts, cik daudz viņš stāsta savai partnerei par to, kas ir noticis vakarā, kad viņš devies uz randiņu ar citu dāmu, Mārtiņš sacīja: "Tam nav stingru noteikumu. Tā ir viena no lietām, ko mēs dabiski, esot un dzīvojot kopā, uztaustām un saprotam, kas otram ir interesanti no tā, kas ir noticis, un kas ir liekas detaļas.