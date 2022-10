Izplatītākie maldīgie priekšstati un stereotipi par četriem Zodiaka zīmju pārstāvjiem

Cilvēki ir pieraduši redzēt Mežāžus kā norobežojušos no šīs pasaules, jo viņi vienmēr iegrimuši darbā. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka Mežāži dzīvo tikai tāpēc, lai strādātu, un pat nespēj priecāties par sīkumiem. Šie visi ir maldīgi priekšstati: patiesībā Mežāži ir pārāk praktiski, lai tērētu savu laiku lietām, kurām neizjūt vajadzību to darīt. Jebkurš Mežāzis dosies pelnītā atpūtā un labprāt izklaidēsies kopā ar draugiem, ja būs pārliecināts, ka rītdien ir sevi nodrošinājis. Mežāži, tāpat kā visi cilvēki, vienmēr piedzīvo emocijas: viņi ir arī priecīgi un jūt sāpes un skumjas.