Diētas no elles. 10 veidi, ko nekad neizmēģināt

Neviens nezina, kā tieši, bet etiķis vienā brīdī kļuva par panaceju pret visām kaitēm. Pēkšņi visiem likās, ka ar etiķi var ārstēt slimības, atjaunot zudušos matu rotu un zaudēt svaru. Vainojiet dzejniekus! Jo zināms, ka angļu dzejnieks Lords Bairons regulāri dzēra ūdeni ar lielu daudzumu etiķa. Talanta pielūdzējas arī metās to darīt – pilnīgi nepadomājot par sekām. Jāatceras, ka etiķis var sadedzināt barības vadu, un tā ir vai nu mokoša nāve vai mokoša dzīve, un to nevienam nevajag. Tad jau labāk ar etiķi mēģināt iztīrīt no tējkannas kaļķakmeni – tur vismaz nebūs upuru.