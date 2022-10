RAKUS jaunie ārsti sniegs konsultācijas par endoskopijas izmeklēšanas metodēm

Savukārt laika posmā no plkst.10.30 līdz plkst.14 ikvienam interesentam būs iespēja konsultēties par to, kā pareizi sagatavoties pirms kolonoskopijas izmeklējuma, kā arī par endoskopijas izmeklēšanas metodēm un kolorektālā vēža skrīningu. Tāpat interesenti varēs konsultēties par sarkanā karoga simptomiem, kas liecina par to, ka pacientam ir jāvēršas pie ģimenes ārsta vai gastroenterologa vai jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, lai izvērtētu tālāko taktiku un nepieciešamos izmeklējumus.