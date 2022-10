Smiltēnam varētu uzticēt 14. Saeimas priekšsēdētāja amatu

Saeimas sekretāra un sekretāra biedra amati varētu tikt uzticēti opozīcijai, attiecīgi Armandam Krauzem no Zaļo un zemnieku savienības un Antoņinai Ņenaševai no "Progresīvajiem", vēstīja "Panorāma".

Kā ziņots, iepriekš iezīmējās, ka koalīciju varētu veidot "Jaunā vienotība" (JV), AS un Nacionālā apvienība. Piektdien gan aktualizējās domstarpības starp JV un AS jautājumā par jaunas enerģētikas jomas ministrijas veidošanu. Par to JV un AS sarunas turpināsies pirmdien, 31.oktobrī.