Porziņģa gūtie punkti neglābj "Wizards" no zaudējuma

Porziņģis devās laukumā starta pieciniekā un spēlēja 30 minūtes un 56 sekundes, kuru laikā, realizējot piecus no deviņiem divu punktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem, guva 22 punktus. Viņš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu piespēli, pieļāva divas kļūdas, sakrāja četras personīgās piezīmes un tika pie +/- rādītāja -13.