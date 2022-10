Intervija ⟩ Ukrainas eksperte: Pēc kara Krievijai sava seja būs jāmazgā pašai

Savukārt Ukrainas panākumiem bija vairāki iemesli: visupirms jau tā ir augsta motivācija - mūsu karavīri, civilie un teritoriālās aizsardzības spēki zināja pilnīgi skaidri, par ko un kāpēc viņi cīnās. Otra lieta ir sabiedrības atbalsts. Bruņotie spēki zināja, ka, atnākot uz kādu ciemu, vietējie viņus atbalstīs ar pārtiku un citām lietām, ieskaitot izlūkinformāciju. Īpašo uzdevumu spēki stāstīja, ka Hostomeļā, ko krievi mēģināja ieņemt vairākas reizes, bija vairāki vietējie, kuri paši piedāvāja informāciju un jautāja, kā to slepeni nosūtīt. Nekavējoties tika izveidota īpaša sarunu telpa internetā, uz kuru vietējie sūtīja informāciju ar attēliem, ko iedzīvotāji uzņēma no saviem logiem, un visu citu, kas vien varēja būt noderīgs. Tas ir kaut kas tāds, kā krieviem nevarēja būt un ko krievi arī negaidīja.

Trešais faktors ir NATO apmācības. Kara sākumā NATO izturējās ļoti kautrīgi un runāja par to, ko viņi nevar darīt. Bet viņiem bija jārunā par to, ko viņi jau bija paveikuši, jo jau astoņus gadus Ukrainas bruņotie spēki tika apmācīti atbilstoši NATO standartiem. Vienas no vissvarīgākajām reformām, kuras bijām veikuši, ir pāreja uz pavisam atšķirīgu loģistikas, pārvaldes un komandēšanas sistēmu. Viņi mums palīdzēja attīstīt mūsu zemākā līmeņa virsniekus. Līdz ar to, kad vienība pēkšņi tiek izolēta, tā negaida komandas no štāba, bet zina, kā rīkoties un uzņemas atbildību. Tas ir kaut kas tāds, kā trūka padomju armijai un trūkst arī krieviem. Ja viņi nevar sazināties ar ģenerāli, viņi nezina, ko darīt. Mūsu karavīriem šādu problēmu nebija, līdz ar to NATO standarti mūsu armiju ļoti izmainīja.