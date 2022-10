Latvijā ievestā benzīna apmērs šogad ievērojami pieaudzis

No Lietuvas 2022. gada astoņos mēnešos Latvijā ieveda kopumā 109 900 kubikmetrus benzīna, kas ir 63,5% (gadu iepriekš - 63,4%) no kopējā importētā benzīna apmēra. No Somijas šogad astoņos mēnešos Latvijā ieveda 51 000 kubikmetru benzīna, kas ir 29,5% no kopējā importētā benzīna apmēra, no Krievijas - 6200 kubikmetru, kas ir 3,6% no kopējā importētā benzīna apmēra, bet no Igaunijas - 5900 kubikmetru, kas ir 3,4% no kopējā importētā benzīna apmēra.