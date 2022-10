Cīņa par sniega krabjiem aizēno Latvijas un Norvēģijas divpusēja līguma izbeigšanu

Pilnīgi negaidīti Latvijas un ietekmīgās Eiropas Ekonomiskās Zonas un NATO valsts Norvēģijas attiecībās parādījies jauns jeb pareizāk sakot, vecs, sprungulis. Abu valstu diplomāti uzsākuši vienošanās procesu, lai izbeigtu pirms trīsdesmit gadiem noslēgtu, divpusējo investīciju aizsardzības līgumu. Taču, kad attiecīgais likumprojekts nonāca līdz Saeimai, pret to parādījās negaidīti iebildumi no Zemkopības ministrijas puses, un teju identiski – no uzņēmēja Pētera Pildegoviča, kurš jau vairākus gadus cīnās par tiesībām zvejot sniega krabjus Svalbārā, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "De Facto".