FOTO ⟩ Bebri kļuvuši par Preiļu muižas parka "baroniem". Pašvaldība plāta rokas

Kopš vasaras sākuma parka komanda saviem spēkiem esot centusies likumā atļautajās iespējās izskaust bebrus no parka teritorijas. Novērots, ka parkā sev mājvietu radušas vairākas bebru saimes dažādās vietās. Parka darbinieki centušies mazināt nodarīto postu, daļai no kokiem ap stumbriem aptinot metāla sietu, tomēr parka platība ir pārāk liela, tādēļ nav iespējams visus kokus šādi pasargāt no bebru kaitējumiem. Savus izveidotos dambjus bebri pastāvīgi nostiprina un palielina. Dambju izjaukšana tikai ar darbinieku fizisko spēku ne vienmēr ir iespējama, norāda parka pārstāvji.