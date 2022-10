Nedēļas nogalē ar smagu Covid-19 slimības gaitu stacionēts bērns līdz deviņu gadu vecumam

Kopumā no visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 118 cilvēkiem Covid-19 ir pamatdiagnoze. No stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 115 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet trīs - ar smagu slimības gaitu.

No visiem pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu 40 pacienti ir vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, 30 - vecumā no 70 līdz 79 gadiem. 15 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu ir 60 līdz 69 gadus veci, bet 12 - no 90 līdz 99 gadu vecumam.