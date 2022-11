Bilts: Krievija ir viena no valstīm, kas gadsimta laikā ir sabrukusi jau divreiz

"Mums nevajadzētu aizmirst, ka Krievija ir viena no valstīm, kas gadsimta laikā ir sabrukusi jau divreiz. Tā atkal saskaras ar tiem pašiem iemesliem - ar savu nespēju modernizēt valsti.

Bilts uzsvēra, ka Krievija ir sabiedrība, kas vēsturiski tikusi raustīta starp to, kas tolaik bija rietumi un austrumi. "Šis ir tas pats vecais strīds no 19.gadsimta, un tas nekad nav ticis īsti atrisināts. Vēsturiskās pretrunas starp katoļu un luterāņu rietumiem un pareizticīgajiem austrumiem joprojām ir jūtamas. Tādu jautājumu izzušanai vajag daudz laika. Bet tas jāpaveic Krievijai pašai, ja tā vēlas iekļauties modernajā pasaulē - tieši to arī nozīmē atvērta sabiedrība," sacīja Zviedrijas starptautisko attiecību veterāns.