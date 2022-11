VIDEO ⟩ "No kā baidīties?" Pēc zvēresta nodošanas Grevcova sniedz interviju Lukašenko kontrolētai radiostacijai

Valdība kaut kā cenšas, bet dzīves sadārdzinājums ir tik liels, ka šī minimālā kompensācija nepalīdz. Viņi [valdība] it kā ir iedevuši, bet ar otru roku paņem vēl vairāk! Sanāk - viņi [valdība] ir pārtērējuši budžetu, naudu it kā iztērējuši, it kā palīdzējuši, bet reāli nekas nenotiek.

Pats galvenais vēl priekšā - mums vēl nav apstiprināts budžets. Mēs par to vēl lemsim un skatīsimies. Un tā valdība, kas šobrīd veidojas, to ļoti labi saprot - veidojas ļoti stipra opozīcija un būs grūtāk iet šo ceļu. Ziniet, ja godīgi - mēs esam atkarīgi. Atkarīgi no Eiropas fondiem, no citiem cilvēkiem, no finansiālajiem tirgiem. Vai mums kādreiz ir bijis kaut kas "mūsu"?