Potenciālās koalīcijas partneri panāk vienošanos par jaunas ministrijas izveidi

AS pārstāvis Uldis Pīlēns norādīja, ka domstarpības par jaunās ministrijas izveidošanu partiju starpā esot saglabājušās līdz pat pēdējam brīdim. Tomēr AS paļaujas uz JV, ka tā piepildīs memorandā rakstīto ar topošās ministrijas saturu, mērķiem un funkcijām, turklāt, ka tas notiks tādā veidā, lai valstij nevairotu birokrātiskās izmaksas, jo to sabiedrība nesapratīšot. Partijas vieno kopīga izpratne, ka klimata un enerģētikas jautājumi ir jārisina kopīgi un saskaņā, veidojot racionālu pieeju mērķu sasniegšanā, apgalvoja politiķis.