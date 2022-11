Protesta laikā ievainots Pakistānas bijušais premjerministrs

Sociālajos plašsaziņas līdzekļos izplatītajos videomateriālos redzams, kā viens no Hāna partijas locekļiem ar pārsēju uz sejas un asinīm uz apģērba saka, ka cilvēkiem jālūdzas par Hāna kungu un visiem ievainotajiem.

Pagājušajā mēnesī Pakistānas vēlēšanu komisija diskvalificēja Hāna kungu no valsts amatpersonas statusa. Hāns to raksturoja kā politiski motivētu gājienu.

Viņš tika apsūdzēts par to, ka nepareizi deklarējis informāciju par ārvalstu augstu amatpersonu dāvanām - "Rolex" pulksteņiem, gredzeniem un aproču pogām - un ieņēmumiem no to iespējamās pārdošanas.