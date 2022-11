FOTO ⟩ Tiecoties pēc slavas, talantīgi jaunieši piedalīsies jaunā pašmāju realitātes šovā "TikTok māja"

Jauniešu progresu un paveikto vērtēs trīs šova vadītāji. Elīna Pakalne – influencere, uzņēmēja, aktrise. Viņa kopš 16 gadu vecuma savu ikdienu saista ar TikTok platformu. Otra vadītāja lomā iejuties Edgars Bāliņš – komiķis, “Comedy Latvija” vadītājs un dibinātājs, apvienības “Singapūras satīns” dalībnieks, kā arī viens no seriāla "Lielie Muļķi" galveno lomu atveidotājiem. Jauniešu veikumu vērtēs arī Kristaps Zutis – bokseris, uzņēmējs un televīzijas zvaigzne, kurš vada Latvijā populārus šovus. Šajā projektā Kristaps ieņem stingrā pasniedzēja lomu.

Sērijās skatītāji varēs sekot līdzi tam, kā jaunieši tiek galā ar izaicinājumiem, kurus viņiem sagatavojusi Elīna. Lielākoties tie ir cieši saistīti ar influencera dzīvi, un ar Edgara un Kristapa palīdzību viņi izvērtēs, kuri seši ir labākie, pārējos pakāpeniski izbalsojot katras epizodes beigās. Izaicinājumu vidū arī publiska uzstāšanās, uzdevumi, kas pieprasa iziešanu no savas komforta zonas un baiļu pārvarēšanu. Šova laikā varēs sekot līdzi, kā dalībnieki tiek ar to galā un kā konkurences apstākļos veidojas viņu savstarpējā komunikācija, zinot, ka katras epizodes beigās viņiem būs jāizbalso viens no savējiem.