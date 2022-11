"The Times": Sākt karu Putinu pārliecinājuši Patruševs un Bortņikovs

Avīze publicē fragmentus no žurnālista Ouena Metjūza gaidāmās grāmatas, kas cita starpā balstīta arī sarunās ar Krievijas pārstāvjiem, kuri ir pazīstami ar kara gatavošanas apstākļiem.

Kā norāda autors, Patruševs, Bortņikovs un citi viņiem uzskatu ziņā tuvie Krievijas "spēka" struktūru pārstāvji bijuši pārliecināti, ka nepieciešams preventīvs trieciens Ukrainai, apgalvojot, ka tas vajadzīgs, lai glābtu Krieviju no it kā pieaugošajiem stratēģiskajiem draudiem no Rietumu puses.